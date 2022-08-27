Попытки штурмов российских захватчиков отражены на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили штурмы российских захватчиков на всех направлениях линии фронта и нанесли врагу потери.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Растут потери российских оккупационных войск в живой силе. В связи с этим командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротации передовых подразделений на неопределенные сроки", - говорится в сводке.

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По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг применил ствольную и реактивную артиллерию для поражения районов населенных пунктов Константиновка, Светличное, Калиново, Дементьевка, Борщевая, Черкасские Тишки, Александровка, Шестаково, Верхний Салтов, Базалеевка, Лебяжье и Пришиб. Авиация противника ударила возле Мосьпаново и Залимана. Ракетным ударам подверглись районы населенных пунктов Дергачи, Чугуев и Александровка.

"Оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементьевки, получили отпор и ушли", - отмечается в сводке.

Кроме того, на Славянском направлении противник огнем ствольной артиллерии и РСЗО пытался разрушить объекты гражданской инфраструктуры возле Норцовки, Ридного, Дмитровки, Мазаніовки, Курульки, Петровского и Черкасского. "Предпринял попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел", - говорится в сводке.

Также на Краматорском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы Спорного, Северска и Татьяновки. Враг задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку Ивано-Дарьевки. "Оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли", - сказано в сводке.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы возле Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы.

"Наши защитники, после ударов вражеской авиации, отбили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево", - отмечают в Генштабе.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении враг, огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии, пытался разрушить важные объекты инфраструктуры, нанести потери украинским подразделениям в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Нанес авиаудары возле Марьинки и Невельского. "Наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел", - сказано в сводке.

На Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы неподалеку Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки и Великой Новоселки. "Враг задействовал авиацию для ударов по району Владимировки. Вел наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки, успеха не имел, отошел", - отметили в Генштабе.

В то же время, на Запорожском направлении противник подверг огневому воздействию территории возле Зализнычного, Новоукраинского, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январского, Времовки, Степногорска, Новополя и Новоданиловки. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.

На Южнобугском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачивать на недопущении продвижения украинских войск, осуществляя обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии соприкосновения. Нанес авиационные удары возле Великого Артаково, Первомайского и Ольгино.

Как заявили в Генштабе, в акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела. Корабельная группировка противника выполняет задачи разведки и блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Война в Украине:

27 августа 2022 года ВСУ нанесли точные удары по трем позициям оккупантов на Херсонщине.

Подтвержденные потери врага составили 24 рашиста, два РСЗО "Смерч", три самоходных орудия "Гиацинт", самоходную пушку артиллерии "Пион", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона", пять единиц бронированной и автотехники. В районе инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами.

Также зафиксирована ликвидация 11 российских оккупантов, переносного зенитно-ракетного комплекса и нескольких единиц бронированной техники.

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