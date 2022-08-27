Источники CIT утверждают, что корпус "относительно хорошо укомплектован".

Недавно сформированный третий армейский корпус РФ (или по крайней мере считающуюся боеготовой его часть) перебрасывают в Украину.

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.

В последние дни волонтеры CIT обнаружили фото и видео перевозки российской военной техники по железной дороге, а именно – комплекса "Бук" и танков Т-80БВ и Т-90М. Они следуют из Нижегородской области к границе с Украиной – в Ростовскую область.

Відео дня:

"Они вышли 22 и 24 августа соответственно, что примерно соответствуют времени отправки сформированного там 3 армейского корпуса, которое называл украинский аналитик Константин Машовец и подтверждали наши источники. Перевозка комплексов "Бук" свидетельствует о переброске крупного объединения, например, армии. В данном случае можно предположить, что речь идет о переброске всего 3 корпуса, или по крайней мере той его части, которая считается боеготовой", – говорится в сообщении.

Пока неизвестно, где именно российское командование планирует задействовать силы корпуса, однако конечный пункт эшелонов (станция Неклиновка), расположенный на юге Ростовской области, находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта.

Источники CIT утверждают, что корпус "относительно хорошо укомплектован техникой, однако добровольцы не отличаются боевым духом, дисциплиной и стремлением овладеть выданной им новой техникой".

Как писал УНИАН, в июле Россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Ожидалось, что новую ударную группировку Россия сформирует к середине августа.

Ранее военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев объяснил, что значит задействование оперативного резерва стратегического уровня армии РФ (так называемого третьего армейского корпуса).

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