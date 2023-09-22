В Институте отметили, что с августа оккупанты усиливают свои войска на этом направлении.

Российские оккупанты, которые в настоящее время обороняются на западе Запорожской области, с середины августа не смогли помешать ВСУ постепенно, но уверенно продвигаться вперед.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что постоянно наблюдают, как ВСУ медленно, но уверенно продвигаются в западной Запорожской области, несмотря на то, что в целях усиления оборонительных операций российские военные элементы начали заменяться элитными подразделениями.

В отчете говорится, что в середине августа российские военные передислоцировали части 7-й гвардейской горно-десантной дивизии (ВДВ) и 76-й гвардейской дивизии ВДВ в район Работино для отражения украинских атак.

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Также аналитики допустили, что это сделано еще и для разгрузки частей 22-й и 45-й отдельных бригад спецназа, которые противостояли украинскому контрнаступлению с самого его начала. Аналитики добавили, что на свежих геолоцированных кадрах видны элементы 22-й гвардейской бригады спецназа, действующие западнее Вербового к юго-востоку от Орехова. Это позволяет предположить, что российское командование перебросило части 22-й гвардейской бригады спецназа в этот район для поддержки уже замеченных в обороне элементов ВДВ.

В отчете Института говорится о том, что один из украинских военных, обороняющийся на юге Украины, рассказал изданию WSJ, что российские контратакующие штурмовые отряды "сильные" и его слова согласуются с наблюдениями ISW о том, что элитные элементы российского спецназа и ВДВ, по-видимому, являются основными элементами контратак в западной части Запорожской области.

Ситуация в Запорожской области

С тяжелыми боями, но постепенно на Бердянском и Мелитопольском направлениях продвигаются украинские силы, как заявляют в Минобороны.

В Запорожской области на фоне контрнаступления ВСУ существенно выросли потери российских оккупантов. Захватчики судя по всему, могли столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые командование могло бы перебросить на этот участок фронта.

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