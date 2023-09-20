Оккупанты выпускают вдвое больше снарядов, чем может производить их военная промышленность, подчеркнул Гетьман.

Тяжелая техника является слабым местом в российских оккупационных войсках. Свидетельством тому является и тот факт, что РФ снимает с хранения технику, которая простаивала полвека. Однако уже скоро у врага проявится и слабость в артиллерийских снарядах.

"Россияне проигрывают нам контрбатарейную борьбу, выпускают вдвое больше снарядов, чем может производить их военная промышленность. РФ может производить 1,5 млн снарядов в год, то есть в день они могут делать 4100 выстрелов, а делают – до 10 тысяч. Те запасы, которые у них были – 15-20 млн снарядов на начало войны – заканчиваются, потому что были дни, когда оккупанты делали по 80 тысяч выстрелов в день по всей линии фронта", – объяснил в эфире телеканала FREEДОМ военный аналитик Алексей Гетьман.

Он также вспомнил встречу президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, где было договорено о поставках Пхеньяном снарядов Москве.

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"Калибры артиллерии в Северной Корее совпадают с калибрами в РФ во многих аспектах, потому что когда-то Советский Союз помогал этой стране, в частности передавал артиллерию. В Северной Корее сейчас насчитывается до 50 тысяч единиц ствольной артиллерии", – отметил эксперт.

При этом Гетьман констатировал, что количество вражеских обстрелов по всей линии фронта уменьшилось в 5-7 раз.

Война в Украине: важные новости за 19 сентября

19 сентября украинские защитники мощно ударили по штабу 7-й дивизии ВДВ России на Херсонщине. По предварительным данным, ликвидировано много российских офицеров.

Между тем в Купянске Харьковской области россияне убили шестерых человек. Они ударили по волонтерам, которые занимались эвакуацией людей. Среди погибших в результате атаки четверо мужчин и двое женщин. Начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что тела погибших доставали из реки и уничтоженных авто.

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