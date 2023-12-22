Коваленко обратил внимание, что с марта 2022 по апрель 2023 в месяц в среднем уничтожалось по 200 арт-систем оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска потеряли в Украине более 8 100 единиц артиллерии. В свою очередь, по ряду оценок, в зоне боевых действий у оккупантов имеется не менее 4,5 тыс. артиллерийских систем. На первый взгляд, артиллерийский потенциал РФ неиссякаем и постоянно восстанавливается, но это только на первый взгляд.

Такое мнение высказал военно-политический бозревател Александр Коваленко. "В течение 2023 года было установлено несколько рекордов по уничтожению российской артиллерии. Сначала это был июнь, когда Силы обороны Украины ликвидировали 688 систем, после, август – 691 арт-система, а в сентябре и вовсе был установлен абсолютный рекорд в современной истории войн и конфликтов – 947 единиц! Еще никогда, за последние 30 лет современной истории, не уничтожалось такого количества артиллерийских систем в течение месяца в рамках одной войны/конфликта", - поделился подсчетами аналитик.

Тем не менее, россияне продолжают насыщать зону боевых действий артиллерией, компенсируя потери и даже увеличивая свой потенциал.

Видео дня

"Прежде чем глубже вникнуть в суть вопроса, отмечу, что российский ВПК имеет возможность в месяц отправлять в зону боевых действий в среднем 350 единиц буксируемой ствольной артиллерии, +/- 10-20%, что зависит от степени ремонтопригодности поступающих на восстановление систем", - сообщил эксперт.

Также Коваленко обратил внимание, что с марта 2022 по апрель 2023 в месяц в среднем уничтожалось по 200 арт-систем оккупантов. То есть, 14 месяцев подряд, российский ВПК имел возможность до 150 арт-систем отправлять в зону боевых действий не просто как компенсацию в ноль, но накапливать в плюс. Суммарно это до 2 100 стволов. В свою очередь, рекорды уничтожения российской артиллерии стали устанавливаться с мая:

май +350

июнь +488 (-150)

июль +477 (-150)

август +491 (-150)

сентябрь +747 (-150)

октябрь +573 (-150)

ноябрь +481 (-150)

Таким образом, как отметил Коваленко, за прошедшие полгода было уничтожено 3607 единиц артиллерийских систем. С учетом прироста за 14 месяцев до пиковых значений аннигиляции, в минусе остается 1507. Но с полным циклом прироста за полгода, это 900 и в остатке "минус" это 600.

Но важным моментом в этих всех расчетах остается начальный показатель арт-систем, с которым оккупанты вступили в полномасштабную войну против Украины. По состоянию на 23 февраля 2022 года, то есть, накануне полномасштабного вторжения в Украину, в составе российских оккупантов было, в общей сложности около 110 отдельных дивизионов, 17 полков, 15 бригад. Если учитывать арт-системы от 100-мм, то не менее 3 100 стволов.

Аналитик отметил, чо хотя на первый взгляд может показаться, что потенциал оккупантов неиссякаем, на самом деле это не так.

Война в Украине: новости

Украинские военные за минувшие сутки, 21 декабря, ликвидировали еще 1080 российских оккупантов на фронте. Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодня Россия потеряла на войне против Украины уже 351 350 военных.

Сегодня около полудня на Южном направлении российские захватчики потеряли три истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Вас также могут заинтересовать новости: