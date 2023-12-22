Украинская авиация поразила 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины результативно отработала при поражении позиций российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу противника", - говорится в сводке.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Видео дня

При этом, российские оккупанты в целом нанесли 1 ракетный и 61 авиационный удары, совершили 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Как сообщал УНИАН, украинские военные за минувшие сутки, 21 декабря, ликвидировали еще 1080 российских оккупантов на фронте. Кроме того, было уничтожено много техники: танков - 5837; боевых бронированных машин - 10843; артиллерийских систем - 8250; БПЛА оперативно-тактического уровня - 6365 и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: