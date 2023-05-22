В документальном фильме показаны кадры убийств и бомбардировок.

Российским военнопленным показали документальный фильм о военных преступлениях армии РФ в Украине.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале. В фильме речь идет о расстрелах гражданских, казнях пленных, бомбардировке жилых домов, убийствах детей и взрослых и пытках.

"Российским военным показали фильм "Абсолютное зло" об их же военных преступлениях, которые они совершают в Украине. Что в головах этих лиц - неизвестно, что в глазах - посмотрите сами. Надеюсь, что после просмотра, они осознали, кто является абсолютным злом в этом мире", - написал Лубинец.

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В начале года российские журналисты посетили один из украинских лагерей с российскими военнопленными и показали, как они живут.

По словам омбудсмена Лубинца, условия, в которых содержатся оккупанты, соответствуют требованиям Женевской конвенции.

В Министерстве юстиции сообщали, что на содержание одного российского военнопленного уходит около 10 тысяч гривен ежемесячно.

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщали, что в марте захватчики обращались о сдаче в плен вдвое чаще, чем в декабре прошлого года.

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