Речь идет о расходах на питание, коммунальные услуги и прочее.

На содержание одного российского военнопленного Украина тратит около 10 000 грн ежемесячно.

Об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, комментируя прошлогоднюю информацию о том, что содержание одного пленного обходится в 3000 грн в месяц.

По ее словам, в прошлом году было сложно высчитать определенную сумму, поскольку количество военнопленных постоянно менялось.

Видео дня

"Есть расходы на одежду, медицинское обеспечение, еду, коммунальные услуги, а также на обустройство места содержания, персонал, охрану. Поэтому когда мы говорили о 3000 грн, то учитывали расходы на питание и коммунальные услуги. Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумму не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и т.д.", – пояснила Высоцкая.

По ее словам, если же учесть обеспечение лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами, то содержание одного пленного обходится около 10 000 гривень в месяц. В то же время содержание заключенного в СИЗО составляет не намного больше - около 11 000 грн в месяц.

Русские пленные

Недавно российская "Медуза" побывала в одном из лагерей на западе Украины. Журналисты смогли убедиться, что пленные имеют собственное время на отдых и также могут зарабатывать для себя деньги, выполняя общественно важные работы.

Позже журналисты показали условия, в которых находятся военнопленные россияне в одном из украинских лагерей: они провели с оккупантами под одной крышей весь день в рамках своей ревизии.

Вас также могут заинтересовать новости: