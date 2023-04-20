Российские военные, если хотят сдаться в плен и сохранить свою жизнь, могут обратиться к проекту "Хочу жить".

Российские военные в течение марта этого года обращались о сдаче в плен вдвое чаще, по сравнению с декабрем прошлого года.

Об этом рассказал сотрудник координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталий Матвиенко, пишет Радио Свобода. Он связывает увеличение количества обращений с ожидаемым контрнаступлением ВСУ, а также со значительными потерями среди россиян на фронте.

"Пик обращений состоялся в марте этого года. Зафиксировали более 3 тысяч обращений и такая тенденция сохраняется и в апреле. Если сравнивать с декабрем, то в декабре 2022 года мы зафиксировали 1,5 тысячи обращений, в марте более 3 тысяч", - сказал Матвиенко.

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Он также добавил, что в течение семи месяцев существования к проекту "Хочу жить" обратились более 15 тысяч российских военнослужащих и их семей. К представителям этого проекта российские военные могут обратиться, если хотят сдаться в плен и сохранить свою жизнь.

Отмечается, что в украинском плену российские военные получают питание, медицинское осмотр и возможность общения с родными.

Проект "Хочу жить" - что известно

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2022 года в рамках работы координационного штаба был запущен Единый центр приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить" и круглосуточную горячую линию приема обращений от российских военных и их семей. Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.

В октябре в России заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить" по решению местной Генпрокуратуры.

В украинской разведке в декабре рассказали, что информационными ресурсами проекта "Хочу жить" воспользовались более 1 миллиона 200 тысяч человек, большинство из которых на территории Российской Федерации. Тогда в ГУР отметили, что ежедневно на горячую линию, в чат-бот и через другие контакты к проекту обращаются более 100 человек.

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