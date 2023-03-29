Пленные оккупанты накормлены, живут в тепле, имеют доступ к врачам и могут играть в футбол.

Военнопленные россияне содержатся в нормальных условиях, которые отвечают требованиям Женевской конвенции. В доказательство этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал фотографии лагеря для пленных россиян.

По его словам, условия содержания россиян ранее проверяла комиссия ООН, которая смотрела в том числе на питание, наличие медицинского обеспечения и соблюдение других прав пленных.

Лубинец уверяет, что в бараках тепло, питание как у солдат украинской армии, есть возможность звонить родным время от времени, медобеспечение тоже "на высоком уровне". Также в свободное время военнопленные могут просматривать новости или играть в футбол на территории лагеря.

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"Замечу, что по согласованию с Минюстом свободный доступ в лагерь имеют журналисты иностранных медиа. В частности, во время мониторинга работала телекомпания ТF1 (Франция)", – заявил омбудсмен.

Лубинец посетовал, что в своем докладе комиссия ООН упомянула только "негативные аспекты содержания" пленных, совсем не очертив "положительные факты" – хотя бы о телефонной связи с родственниками.

"Ведь украинские пленные не обеспечены даже таким правом и долго не имеют возможности пообщаться со своими родными. Отмечаю, что Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций", – подчеркнул омбудсмен.

Дмитрий Лубинец также призвал международное сообщество помочь Украине получить допуск к местам содержания украинских пленных.

Жестокое обращение россиян с пленными

В марте ООН выпустила большой доклад, посвященный теме военных преступлений в ходе российского вторжения в Украину. Хотя в докладе упоминались военные преступления, совершенные обеими сторонами, комиссия ООН признала, что масштабы несопоставимы – россияне грабят, пытают, насилуют, убивают массово и системно, тогда как обвинения в адрес Украины касаются лишь отдельных эпизодов.

Украинцы, которые вернулись из российского плена, рассказывают об ужасных условиях содержания. При этом даже по внешнему виду бывших пленников видно, что россияне морили их голодом и всячески издевались.

На прошлой неделе Украина добровольно – без всяких условий и вне рамок паритетного обмена – передала российской стороне всех тяжело раненных российских военнопленных.

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