Готовят в лагере сами пленные, для них предусмотрено трехразовое питание.

Российская "Медуза" побывала в одном из лагерей на западе Украины, где удерживают российских военнопленных.

Сообщается, что за условиями в колонии, на базе которой и был создан лагерь, следят международные организации.

Судя по кадрам, российских пленных занимают работой, а также дают им свободное время на досуг.

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Например, журналисты сфотографировали оккупантов на производстве бумажных пакетов. На заработанные деньги пленные могут купить себе что-то в местном магазине или заказать дополнительный телефонный разговор.

Готовят в лагере сами пленные, для них предусмотрено трехразовое питание.

В комнате отдыха пленные могут посмотреть телевизор или почитать книгу на украинском языке. Военным РФ доступны библиотека и шахматы. На территории колонии есть церковь.

Обмен пленными с РФ - новости

14 декабря в Украину вернулись 64 воина Вооруженных сил. Вернувшиеся из российского плена бойцы воевали на Донецком и Луганском направлениах, в том числе участвовали в обороне Бахмута.

Спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко заявил, что более 4300 российских военнослужащих и мобилизованных в РФ обратились к украинской стороне по поводу добровольной сдачи в плен ВСУ. Со многими из них уже проводятся все необходимые работы.

Война в Украине - актуальное

Продолжаются жестокие бои за Соледар и Бахмут. Как отметили накануне в Белом доме, российские оккупационные войска не имеют полного контроля над одним из этих городов. Контроль над Соледаром, по оценке американской разведки, остается спорным.

В Генштабе, в свою очередь, отметили, что атаки захватчиков на Соледар в течение 18 января были отбиты.

Отдельно украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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