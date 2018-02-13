Сегодня оккупанты на Донбассе 4 раза нарушили перемирие - штаб

В результате обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск 4 раза нарушили режим прекращения огня на линии столкновения на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, в результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.

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В частности, на Луганском направлении противник из минометов калибра 120 мм вел огонь по опорным пунктам сил АТО возле населенного пункта Троицкое.

Возле Новозвановки боевики произвели несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

На Светлодарской дуге под вражеский огонь из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных видов попали защитники Луганского. В этом же районе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции сил АТО недалеко от Светлодарска.