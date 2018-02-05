Волонтер сообщил об операции ВСУ на Светлодарской дуге: уничтожены террористы, захвачен пулемет (фото)

Военнослужащие 25-го батальона "Киевская Русь" провели операцию на Светлодарской дуге.

Из-за постоянных провокаций со стороны противника на Светлодарской дуге, была проведена операция по принуждению противника к соблюдению договоренностей о перемирие.

Читайте такжеСутки в АТО: в результате обстрелов позиций ВСУ пострадали трое бойцов

В результате операции, в которой участвовали военнослужащие 25-го батальона "Киевская Русь", были ликвидированы двое террористов.

"Был захвачен пулемет НСВТ калибра 12,7 вместе с треногой", - пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

Также он рассказал, что было захвачено и другое оружие и разные документы, среди которых были журналы наблюдений и карточки огня.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО в течение 3-4 февраля в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск. Так, боевики активизировались в районе Светлодарской дуги.