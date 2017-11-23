Боевики усилили охрану и подогнали БТРы к зданию, где забаррикадировался главарь "ЛНР" Плотницкий - СМИ

Боевики сняли оцепление в нескольких кварталах, расположенных в центре временно оккупированного Луганска, но усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится главарь местных террористов Игорь Плотницкий.

Оцепление снято в районе кукольного и русского драмтеатров, передает LIGA.net со ссылкой на источники.

"Автоматчиков в балаклавах и с белыми лентами на руках стало больше в районе здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где забаррикадировался Плотницкий, телекомпании Луганск 24 и здания "МВД ЛНР", - подчеркнул источник.

Он добавил, что туда пророссийские наемники подогнали сегодня утром дополнительное количество БТРов.

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Другой собеседник сообщил, что они проверяют документы у прохожих.

"Особенно это касается мужчин среднего возраста", - добавил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, по сравнению с ситуацией вчера, людей стало немного больше.

"Вчера город практически вымер, сейчас видно, что некоторых детей в центре города родители все-таки ведут в школы", - отметил Сергей.

Больницы работают в обычном режиме. Медикам все также запретили выезжать Луганска до конца недели.

Как сообщал УНИАН, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а в противостояние были вовлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где ранее размещалось областное управление МВД Украины.