Боевики усилили охрану и подогнали БТРы к зданию, где забаррикадировался главарь "ЛНР" Плотницкий - СМИ
Источники СМИ сообщили, что в центре захваченного российско-террористическими войсками города боевики проверяют документы у луганчан на улице.
Боевики сняли оцепление в нескольких кварталах, расположенных в центре временно оккупированного Луганска, но усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится главарь местных террористов Игорь Плотницкий.
Оцепление снято в районе кукольного и русского драмтеатров, передает LIGA.net со ссылкой на источники.
"Автоматчиков в балаклавах и с белыми лентами на руках стало больше в районе здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где забаррикадировался Плотницкий, телекомпании Луганск 24 и здания "МВД ЛНР", - подчеркнул источник.
Он добавил, что туда пророссийские наемники подогнали сегодня утром дополнительное количество БТРов.
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Другой собеседник сообщил, что они проверяют документы у прохожих.
"Особенно это касается мужчин среднего возраста", - добавил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.
По его словам, по сравнению с ситуацией вчера, людей стало немного больше.
"Вчера город практически вымер, сейчас видно, что некоторых детей в центре города родители все-таки ведут в школы", - отметил Сергей.
Больницы работают в обычном режиме. Медикам все также запретили выезжать Луганска до конца недели.
Как сообщал УНИАН, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а в противостояние были вовлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.
Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где ранее размещалось областное управление МВД Украины.