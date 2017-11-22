В оккупированном Луганске арестовывают людей Плотницкого, он заблокирован в "белом доме" - соцсети (фото)
В сетях сообщают, что "корнетовцы" продолжают постепенно устанавливать свои порядки в городе.
В оккупированном Луганске арестовывают людей, приближенных к главарю "ЛНР" Игорю Плотницкому, он заблокирован в "белом доме". Об этом сообщает сообщество "Другой Луганск".
"Что сейчас происходит. Судя по всему "корнетовцы" продолжают постепенно устанавливать свои порядки, арестовывая людей Плотницкого и беря под контроль правительственные здания. "Глава", вероятнее всего, до сих пор находится заблокированный в "Белом доме", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Луганске продолжается противостояние, вызванное конфликтом между "главарем "ЛНР" Плотницким и "главой МВД ЛНР" Корнетом.
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20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим указом снял с должности "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться его приказам. Неизвестные заблокировали доступ к административных зданиям, сотрудники распущены по домам.
Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "прекращении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.
Однако Плотницкий уверяет, что путч в Луганске - это "попытка определенных структур МВД таким способом обжаловать решение суда и ходатайство комитета Народного совета "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы. Также сообщается о том, что Плотницкий бежал из-за конфликта в Россию, однако он эту информацию опровергает.
В Кремле конфликт не комментируют.