Сутки в АТО: 15 обстрелов, один украинский военный ранен

За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил ВСУ в зоне АТО, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Донецком направлении укрепления в районе Авдеевской промзоны накрыли огнем из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский боец получил осколочное ранение. Сейчас он находится в военно-медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

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Боевики били из противотанковых гранатометов и пулеметов по позициям возле Луганского и Светлодарска, а неподалеку Зайцевого - из вооружения БПМ.

На Приморском направлении позиции вблизи Марьинки более часа обстреливали из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 15 раз нарушили режим тишины. Силы АТО огнем в ответ 10 раз жестко подавляли активность врага. В результате боевых действий один украинский воин получил ранения", - подытожили в штабе.

Как сообщал УНИАН, небоевые потери с 2014 года составили более 10 тысяч военных.