Небоевые потери с 2014 года составили более 10 тысяч военных - Матиос

С 2014 года более 10 тыс. украинских военнослужащих погибли и были ранены не в результате боевых действий.

Об этом заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил вчера в эфире телеканала ZIK.

Читайте такжеВ 2017 году количество небоевых потерь ВСУ в зоне АТО снизилось на 50% – Минобороны

"Я буду говорить те вещи, которые никогда никто не слышал, и они будут страшные. Я просто принес статистику, которую никогда не озвучивал, - с 2014 года до сегодняшнего дня в Вооруженных силах и других структурах, которые защищают государство, погибли 10 тыс. 103 человека - безвозвратных и санитарных потерь: не от боевых действий", - заявил Матиос.

По его словам, «среди них 2 тыс. 150 погибли не от боевых действий». В то же время в зоне АТО не во время боевых действий погибли 3 тыс. 700 военных.

Матиос также отметил, что «две полноценные бригады погибли в результате того, что не выполняли уставы, совершали преступления в отношении друг друга».