Сутки в АТО: 20 обстрелов, один украинский военный ранен

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Приморском направлении оккупанты 4 раза накрывали позиции у Гнутово огнем из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного и Павлополя они били из минометов калибра 82 миллиметра.

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Напряженной оставалась ситуация у Авдеевки, что на Донецком направлении, где террористы дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинский военнослужащий получил боевую травму вблизи Песок, попав под гранатометный огонь.

На Луганском направлении позиции на подступах к Станице Луганской обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.

"Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили перемирие. Силы АТО 16 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий один украинский военный получил боевую травму", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, СММ ОБСЕ зафиксировала существенное увеличение числа нарушений режима тишины на Донбассе.