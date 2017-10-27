СММ ОБСЕ зафиксировала существенное увеличение числа нарушений режима тишины на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за сутки зафиксировала более 300 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 24 октября до 19:00 25 октября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 300 взрывов против около 90)", - говорится в отчете.

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В Луганской области наблюдатели задокументировали значительное уменьшение количества случаев нарушений прекращения огня - 4 взрыва по сравнению с около 40 за предыдущий отчетный период.