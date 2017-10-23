Сутки в зоне АТО: боевики 12 раз нарушили перемирие, один военный ранен

07:23, 23 октября 2017
Война
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На Донецком направлении, под огонь гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, в конце суток, попали опорные пункты ВСУ у Авдеевки и шахты Бутовка.

ЗСУ / Министерство обороны Украины

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим тишины, вследствие чего один военнослужащий сил АТО получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба на странице в Facebook. 

"Прошедшие сутки в районе проведения АТО завершились без существенных изменений в обстановке. Противник и в дальнейшем одиночно обстреливал позиции украинской армии на всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение", – говорится в сообщении.

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В ответ на провокации украинские военные 8 раз применяли оружие. 

На Донецком направлении, под огонь гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, в конце суток, попали опорные пункты ВСУ у Авдеевки и шахты Бутовка. Из противотанковых гранатометов и вооружения БМП боевики более часа били на подступах к Каменке. 

На Приморском направлении НВФ применяли крупнокалиберные пулеметы неподалеку Широкино и Старогнатовки, а гранатомет - вблизи Водяного. 

На Луганском направлении, вечером, почти полтора часа боевики обстреливали из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов украинские позиции в районе Крымского.

Как сообщал УНИАН, Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе.

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Теги: #ситуация в АТО#обстрелы в АТО