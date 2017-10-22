Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе

В ближайшее время подразделения 72, 14, 92 и 53 бригады ВСУ вернутся из Донбасса в места своей постоянной дислокации. Об этом президент Петр Порошенко заявил 22 октября во время посещения 72-й бригады в Авдеевке, передает пресс-служба президента.

"В ближайшее время подразделения вернутся в места своей постоянной дислокации, на которых их ждут - на Волыни, в Белой Церкви, Чугуеве, Северодонецке. На вашу замену приходят другие бригады, которые будут крепко держать ваши позиции", - отметил Порошенко.

Президент также поблагодарил военнослужащих 72-й, 14-й, 92-й и 53-й бригад "за блестящее выполнение поставленных им, а также Министром обороны задач".

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"Украинская армия за три года кардинально изменилась, мы имеем другое вещевое обеспечение, пищевое обеспечение... И главная сила украинской армии - украинский воин, против которого оказались неэффективными российская пропаганда и технологии гибридной войны", - добавил Порошенко.

Также президент передал сертификаты для премирования лучших военных бригады.