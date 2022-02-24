Спасатели закончили разбирать завалы в селе Липецкое. Половина погибших - женщины.

В Подольском районе Одесской области количество погибших в результате обстрела воинской части увеличилось до 22 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Отмечается, что спасателями завершен разбор завалов в селе Липецкое: погибли 22 человека, из которых половина - женщины.

Как сообщают в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, из-под завалов спасены 6 человек, люди доставлены в Подольскую городскую больницу. Работы по выявлению погибших и раненых завершены.

Как сообщал УНИАН, сегодня под военный удар попала воинская часть в селе Липецкое Подольского района Одесской области. Ранее сообщалось о 18 погибших.

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