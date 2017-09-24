В "ДНР" заявили о задержании "украинских разведчиков" за подрыв "министра" Тимофеева

Группировка «ДНР» заявляет о задержании организаторов подрыва так называемого министра доходов и сборов Александра Тимофеева с позывным «Ташкент». Об этом сообщили сайты боевиков, передают "Новости Донбасса".

Согласно сообщению, по «горячим» следам задержаны 6 человек. Их арест проводили сотрудники «МГБ ДНР».

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В группировке утверждают о причастности задержанных к Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Как сообщалось ранее, утром 23 сентября в оккупированном Донецке произошел взрыв. По информации российских и подконтрольных «ДНР» СМИ, было совершено покушение на «министра» Тимофеева также известного под позывным «Ташкент».

По информации СМИ, главарь «ДНР» Александр Захарченко усилил охрану после покушения на Тимофеева.

Александр Тимофеев (позывной «Ташкент») входит в ближайшее окружение Захарченко.