В зоне АТО сегодня в результате обстрелов боевиков ранение получил один украинский военный

В зоне проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска не прекращают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины, сегодня ранение в результате обстрелов получил один украинский боец.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, если вчера враг в светлое время суток соблюдал режим тишины, то сегодня пророссийские наемники применяли как гранатометы, так и минометы различных калибров.

Так, на Приморском направлении около 13.00 российские оккупанты били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра по опорным пунктам ВСУ возле Красногоровки. Также дважды под огонь из гранатометов различных видов попали укрепления сил АТО возле Талаковки.

На Донецком направлении противник несколько раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал Авдеевскую промзону и подступы к Зайцево.

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Около 9.00 утра в результате вражеского огня из стрелкового оружия возле Невельского получил ранение один украинский военный. Сейчас он находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.

На Луганском направлении зафиксирован один обстрел: ночью боевики выпустили две мины калибра 82 миллиметра и били из гранатомета возле Крымского.

Также в штабе отметили, что, несмотря на вооруженные провокации врага, силы АТО продолжают помогать гражданскому населению Донбасса, которое также страдает от преступлений российских захватчиков. Так, в Светлодарске и Луганском офицеры Гражданско-военного сотрудничества передали местным ученикам школьные ранцы и самые необходимые для занятий канцелярские принадлежности. А в Авдеевке, Каменке, Жованке, Верхнеторецком малообеспеченные семьи получают от военных питьевую воду, продукты первой необходимости и средства гигиены.