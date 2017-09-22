Увеличение обстрелов боевиков и огонь украинских бойцов в ответ: в штабе отчитались о сутках в АТО

В зоне проведения АТО сутки завершились ростом количества обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что днем противник придерживался режима тишины, а после 18 часов на Приморском и Донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации.

«Так, вечером и ночью боевики 4 раза из различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши укрепления в районе Авдеевской промзоны. Украинские защитники жестко давали отпор. Кроме того, противник применял вооружение БМП вблизи Новоселовки (Второй) и Майорская», - говорится в сообщении.

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На Приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов оккупанты дважды били вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов работали по окрестностям Гнутово. Также, в конце суток, под вражеским огнем оказались наши укрепления возле Павлополя.

На Луганском направлении российские наемники выпустили 6 мин калибра 82 миллиметра и применяли автоматический гранатомет и пулемет на подступах к Крымскому.

В общем, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов силы АТО открывали огонь в ответ, ведь была прямая угроза жизни наших воинов. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Как сообщал УНИАН ранее, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за сутки зафиксировала в Донецкой и Луганской областях более 70 взрывов.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала большее количество нарушений режима прекращения огня, включая 70 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 60 взрывов)", - говорится в отчете.