Сутки в зоне АТО: боевики 23 раза нарушили перемирие, ВСУ отвечали на каждый второй обстрел

За минувшие сутки боевики в зоне АТО на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Донецком направлении наиболее напряженной ситуация была в районе Авдеевской промзоны. Здесь позиции укранских войск трижды попали под огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевики также стреляли по укреплениям вблизи Майорска, Верхнеторецкого и Невельского. Около восьми часов вечера боевики выпустили 10 мин калибра 120 миллиметров и применял вооружение БМП возле Песков.

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На Луганском направлении под огонем из гранатометов оказались опорные пункты на окраинах Станицы Луганской, а из минометов - вблизи Новозвановки

На Приморском направлении оккупанты трижды били из крупнокалиберных пулеметов по защитникам Водяного.

"В целом, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали огнем из оружия, не запрещенной мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет", - подытожили в штабе.

Как сообщал УНИАН, миссия ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей до 800 человек.