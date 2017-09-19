Миссия ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей до 800 человек

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг заявляет, что миссия намерена увеличить количество наблюдателей к марту 2018 году до 800 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания круглого стола "Выступление Порошенко в Генассамблее ООН. Что ждет украинского президента?".

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"Что касается деятельности СММ, мы будем продолжать увеличивать количество наблюдателей. И наша цель - до конца срока действия нашего мандата, который истекает в марте следующего года, чтобы общее количество наблюдателей, которые будут работать на местах в Украине, составило 800 человек", - заявил Хуг.

Согласно информации СММ по состоянию на 6 сентября, представленой в тематическом отчете, в миссии работает 616 наблюдателей, из которых 529 человек - это мужчины, 87 - женщины.