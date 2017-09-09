В АП считают, что подготовка к размещению миротворцев на Донбассе может продлиться полгода
По мнению Константина Елисеева, лучше начинать этот процесс как можно скорее, но достаточно быстро эту инициативу реализовать не удастся.
Подготовка к размещению миротворцев Организации Объединенных Наций на Донбассе с момента принятия соответствующего решения может продлиться полгода.
Об этом заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев сообщил вчера вечером в эфире одного из национальных телеканалов.
"Конечно, я понимаю чисто по-человечески нетерпение многих, чтобы как можно скорее разместить миротворцев. Мы также этого хотим. Но, кроме желаемого, есть реальные возможности. А реальность сегодня такова, что это займет даже не недели, а месяцы - согласование мандата и размещение непосредственно миротворцев", - сказал Елисеев.
По его словам, как правило, судя по опыту других стран, с момента принятия решения до полноценного развертывания миротворческой миссии проходит не менее шести месяцев.
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Также Елисеев отметил, что до размещения миротворцев необходимо пройти определенные этапы, одним из которых будет направление оценочной миссии для изучения ситуации на Донбассе.
Кроме того, заместитель главы поднял вопрос о благоприятных логистических условиях для размещения миротворцев.
"(Этапы) будут включать запросы во все страны - члены ООН на предмет предоставления миротворцев и непосредственно доставку этих миротворцев, доставку оборудования, техники, и поэтому это займет определенные месяцы", - сказал Елисеев.
При этом, по его убеждению, лучше начинать этот процесс как можно скорее, но достаточно быстро эту инициативу реализовать не удастся.