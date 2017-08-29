Генштаб ВСУ заявляет, что приложит все усилия для наказания виновных в Иловайской трагедии

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины приложит все усилия, чтобы наказать организаторов и исполнителей Иловайской трагедии, которая произошла в августе 2014 года.

Как говорится в сообщении пресс-службы Генштаба в Facebook, «в эти дни весь украинский народ в скорби вспоминает ужасное кремлевское преступление. Третий год подряд мы отдаем дань героизму и мужеству боевых побратимов под Иловайском».

Читайте такжеУчастники битвы под Иловайском требуют от власти на суде допросить всех причастных к операции по освобождению города

В Генштабе напоминают, что в результате коварного введения 24 августа 2014 года российских войск на территорию Украины военнослужащие ВСУ, добровольцы и мобилизованные попали в окружение и под огонь ракетно-артиллерийских систем. «Это привело к гибели 366 украинцев, 429 воинов получили ранения, а 300 военнослужащих попали в плен», - заявили в ведомстве.

«Боль за понесенные потери не утихает, ведь она прошла через каждое украинское сердце. Это преступление не имеет срока давности ни в моральной, ни в юридической плоскости. Нет сомнений, что организаторы и исполнители этого преступления будут наказаны, и Вооруженные силы Украины приложат к этому все усилия», - уверяют в Генштабе.

В Генштабе ВСУ убеждены, что политизация событий под Иловайском играет на руку врагу, искусственно отвлекая общественность от настоящих виновников, которые находятся в Кремле.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года.

Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии, в результате которой, только по официальным данным, погибли 366 украинских бойцов, является военное командование РФ. Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге.

Также, по мнению следователей ГПУ, среди других факторов трагедии - дезертирство, развал армии во времена экс-президента Виктора Януковича и отдельные ошибки украинского военного руководства.