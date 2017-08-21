Награда выдала российского военного-участника расстрела бойцов АТО под Иловайском (фото, видео)

Медаль "За Отвагу" выдала военнослужащего-контрактника 247-го парашютно-десантного полка, причастного к убийству украинских военных под Иловайском в августе 2014 года. Об этом сообщили волонтеры международного разведовательного сообщества InformNapalm.

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Так, в материалах зафиксированы фотографии российских десантников из Ставрополя (247-й ДШП 7-й ВДД), снимки отображают сожженную украинскую технику возле села Горбатенко и видео, снятое через смотровой прибор БМД-2.

Видео на страницу социального профиля загрузил Игорь Завалишин, подписав "Горят танки". Данный ролик отражает эпизод похода десантников 247-го полка на Донбасс (видео загружено 26 октября 2014 года). В кадрах видно, как горит украинская техника, что говорит о том, что оно снято в период выхода украинской колоны из Иловайского котла 29 августа 2014 года:

По истечении 3 лет другой контрактник 247-го ДШП Руслан Голышев из Смоленска (дата рождения 21.09.1988) (архив профиля) опубликовал фотографию медали "За отвагу", врученную ему по указу президента России от 22.10.2014 года. Помимо нее, Голышев награжден медалью за участие в российско-грузинской войне 2008 года за подписью командира в/ч 54801.

Ни альбом, ни дружественные контакты Голышева не давали понять при каких событиях была "заработана" данная награда. Однако на странице его профиля в Одноклассниках (архив профиля, альбома, друзей) Голышев самолично сделал подпись под фото: 29 августа 2014 года.

"Мы неспроста напомнили читателям видео, снятое сослуживцем Голышева Игорем Завалишиным. Совпадение обстоятельств съемки и подпись под фото с датой говорит, что Голышев также участвовал в боевых действиях в Украине, в частности в расстреле украинских военных под Иловайском, за что его и представило к награде российское командование", - объяснили в InformNapalm.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года.

Согласно этим результатам, главным виновником «Иловайской трагедии» в августе 2014 года, в результате которой только по официальным данным погибли 366 украинских бойцов, является военное командование России. Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге.

Также, по мнению следователей ГПУ, среди других факторов трагедии - дезертирство, развал армии во времена экс-президента Виктора Януковича и отдельные ошибки украинского военного руководства.