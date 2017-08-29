Ветеран АТО рассказал, как колонну украинских войск расстреляли при выходе из Иловайска

Ветеран АТО Николай Коваленко (фамилия изменена по просьбе героя публикации), служивший в составе добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец", рассказал, как колону украинских военных расстреляли при выходе из Иловайска в 2014 году. Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

Так, 28 августа 2014 года вечером на телефон Николая пришло сообщение от комбата Николая Тетерука (на сегодняшний день народный депутат, - Ред.), что в 03:00-04:00 следующего дня будет дан "зеленый коридор" для выхода из Иловайска.

Отмечается, что "миротворцы" сразу же приготовили автобусы - установили вместо стекла металлические пластины, взяли местную пожарную машину и стали ждать выезда.

"А он все время откладывался, и, в конце концов, передвинули выход на светлое время суток. И сразу стало понятно, что нас собираются расстреливать", - сказал боец, уточнив, что выдвижение в сторону поселка Грабское началось в 06:00-07:00 утра.

Николай добавил, что по дороге к их группе начали примыкать другие украинские бойцы, которые также действовали в городе. Когда они вышли из Иловайска, то получили приказ остановиться, что показалось странным – колонна была посреди поля.

Тогда стало известно, что "коридора" якобы нет. Российский генерал, который вел переговоры с украинским генералом Русланом Хомчаком, требовал, чтобы украинские военные сдали оружие на блокпосту, иначе их не пропустят.

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Коваленко предполагает, что Хомчак, посоветовавшись с президентом, принял решение прорываться с боем - такую команду получили подразделения. Когда колонна дошла до лесополосы, то увидела закопанную технику и людей в новой военной форме. Бойцы решили, что это нацгвардейцы, которые прибыли для прикрытия. Однако это были россияне.

"Мы могли бы их разбить с фланга, но нам не дали команду спешиться. Мы заходили напротив их позиций, пока они не увидели хвост или голову колонны. А когда увидели – начали массированный обстрел – пушки, танки на расстоянии 50-100 метров, как в тире, это было похоже на Бородинское сражение. Потом нашим пленным они говорили: мы вас четыре дня ждали", - подчеркнул ветеран АТО.

Он удивляется, неужели украинская разведка не знала, где позиции россиян.

"Докладывала! Нужен был прецедент в Украине – вот какие плохие россияне, расстреляли наш "зеленый коридор". Но ведь его, по факту, не было, потому что правительство не договорилось о выводе войск без боя", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года.

Согласно этим результатам, главным виновником «Иловайской трагедии» в августе 2014 года, в результате которой только по официальным данным погибли 366 украинских бойцов, является военное командование России. Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге.

Также, по мнению следователей ГПУ, среди других факторов трагедии - дезертирство, развал армии во времена экс-президента Виктора Януковича и отдельные ошибки украинского военного руководства.