В зоне АТО с начала суток ранены уже двое военнослужащих

С начала суток в зоне АТО уже ранены двое военнослужащих и зафиксированы три обстрела. Об этом сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах в эфире «112 Украина».

«С начала суток ситуация несколько обострилась, мы уже имеем три случая нарушения перемирия. В частности, это населенные пункты Крымское, Новоалександровка и Авдеевка. Уже в настоящее время мы имеем двух раненных военнослужащих», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие, в результате обстрела один украинский военный получил ранения, один погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве возле поселка Пески.