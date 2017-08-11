Сутки в АТО: 15 обстрелов, один украинский военный погиб, подорвавшись на взрывном устройстве

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Один боец погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве неподалеку поселка Пески. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

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"Наиболее неспокойно в конце суток было на Луганском направлении. Здесь боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорных пунктах неподалеку Станицы Луганской, а укрепления в поселке Счастье обстреляли из зенитной установки. Кроме того, вечером, бандиты почти час из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов били по украинским укреплениях в районе Крымского. В ответ силы АТО накрыли боевиков плотным огнем из гранатометов", - говорится в сообщении.

</iframe</div> На Приморском направлении под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в Талаковке и Водяном.

Как сообщал УНИАН, боевики активизировались под Мариуполем: выпустили более 60 мин и 40 боеприпасов из "Град-П". Боевики применяли тяжелое вооружение во время обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.