На Донбассе в результате вражеских обстрелов один военный ранен – штаб

Сегодня на Донбассе в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

Отмечается, что подразделения российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие, причем "сегодня интенсивность огня они не снижают".

"Наоборот, по состоянию на этот час, количество вражеских вооруженных провокаций уже достигло среднестатистической отметки последних двух суток. С начала суток оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям ВС Украины вдоль всей линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

В частности, один раз оккупанты били из минометов. По шесть раз противник нарушал перемирие на Донецком и Приморском направлениях, а еще трижды захватчики применяли оружие в Луганской области.

На Приморском направлении боевики на протяжении дня из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты украинских защитников в районе Павлополя, Гнутово и Лебединского. А возле Широкино террористы, кроме пехотного вооружения, применяли 82-мм минометы.

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На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования с северного пригорода временно оккупированного Донецка били по позициям сил АТО возле Авдеевки, Опытно, Песков и Невельского. Здесь оккупанты также применяли гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а иногда и вооружения БМП.

Кроме того, на Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открывали огонь по подразделениям украинских военнослужащих, которые держат оборону возле Старого Айдара, и дважды - в районе поселка Желтое.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки произошло 13 вражеских обстрелов, пострадали двое военных.