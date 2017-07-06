На Донбассе относительное затишье: за сутки произошло 13 вражеских обстрелов, пострадали двое военных - штаб

В зоне АТО фиксируют относительное снижение количества и интенсивности вражеских обстрелов, можно говорить о тенденции к стабилизации обстановки. Вчера российско-террористические бандформирования 13 раз открывали огонь по оборонительным укреплениям украинских армейцев. Об этом сообщает штаб АТО на странице в Facebook.

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На приморском направлении противник вчера три раза бил по опорным пунктам ВС Украины. В частности, дважды в районе Широкино и один раз вблизи Лебединского оккупанты били в сторону наших позиций из гранатометов.

Активнее всего боевики за прошедшие сутки действовали на донецком направлении: "Запрещенное Минскими соглашениями вооружение, а именно минометы калибра 120 мм, бандформирования применяли один раз - в районе Песков. Остальные 7 вооруженных провокаций на этом направлении были совершенные оккупантами в пригороде Авдеевки, где враг методично в течение дня и ночью бил по позициям подразделений сил АТО из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, один раз - из зенитной установки".

Меньше всего вражеских обстрелов за прошедшие сутки было зафиксировано на луганском направлении.

"Утром и днем подконтрольные России незаконные вооруженные формирования не применяли оружия вообще. А уже вечером наемники сначала из стрелкового оружия разных калибров обстреляли один из наших опорных пунктов близ Станицы Луганской. Впоследствии бандиты выпустили почти полдесятка 82-мм мин по защитникам Крымского", - сказано в сообщении.

"Вследствие боевых действий один украинский воин вчера получил ранения, еще один боец сил АТО получил боевую травму. Оба военнослужащих были оперативно доставлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - подытожили в штабе.