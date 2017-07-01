Обстановка в зоне АТО в течение дня относительно стабилизировалась - штаб

Оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции в течение дня относительно стабилизировалась, сегодня подразделения российско-оккупационных войск 9 раз обстреливали оборонительные укрепления украинских защитников.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО, за день по состоянию на 18.00 часов 1 июля, большинство вражеских обстрелов были произведены еще до рассвета.

«Во время боевых действий потерь среди бойцов сил АТО сегодня не было», - сообщили в штабе.

Читайте такжеРоссия формирует три армии на границе с Украиной - американский эксперт

На Приморском направлении наиболее активно боевики применяли оружие в западном пригороде временно оккупированного Донецка и на побережье Азовского моря. Так, с утра захватчики из танков, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты ВСУ вблизи Красногоровки. Несколько позже под плотный обстрел противника из 82-мм минометов попали украинские воины, которые держат оборону в районе Водяного. А во второй половине дня боевики били из автоматических станковых гранатометов по защитникам Широкино.

На Донецком направлении боевики сконцентрировали свою огневую активность на Светлодарской дуге. Оккупанты, в частности, еще до рассвета несколько раз, используя минометы различных калибров, БМП и гранатометы, вели огонь по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского. Кроме того, утром противник из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия различных калибров совершил обстрел одного из опорных пунктов ВСУ в южном пригороде Авдеевки.

На Луганском направлении сегодня днем боевики оружие не применяли. Впрочем, еще ночью пророссийские бандформирования совершили обстрел невысокой интенсивности из артиллерийских систем калибра 152 мм оборонительных укреплений украинских воинов неподалеку Крымского.

Как сообщал УНИАН, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе пытаются сдвинуть линию фронта.