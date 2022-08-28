Средняя часть города Орехов пострадала больше всего. Горит центр.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что за последние шесть часов произошло более 200 прилетов по городу Орехов, есть раненые.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"За последние 6 часов более 200 прилетов по городу Орехов. Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр. Подразделения ГСЧС сделали более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки", - написал Старух.

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Он также отметил, что сегодня российские оккупанты 14 часов ведут по Орехову залповый огонь из реактивных систем и стольной артиллерии. "Это почти в два раза дольше, чем длится рабочий день. И почти в два раза дольше, чем большинство из нас спит ночью", - отметил председатель ОВА.

"В результате атаки контузии получили трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девушка Александра. Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму. Всем оказана своевременная первая медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы в Запорожье, они получают необходимое лечение. Состояние удовлетворительное", - сообщил Старух.

Удары по Запорожью:

В ночь на 27 августа в Харькове и Запорожье прогремели взрывы.

Позже стало известно, что враг нанес удары по инфраструктурным объектам Запорожья и вблизи областного центра.

Ночью 28 августа российские оккупанты нанесли удары по Запорожью, пострадали два человека.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения ЗАЭС к своей сети.

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