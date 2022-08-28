"Прилеты" зафиксированы в двух районах города.

Ночью 28 августа российские оккупанты нанесли удары по Запорожью, пострадали два человека.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram.

"Этой ночью Запорожье снова подверглось вражеской атаке. "Прилеты" зафиксированы в двух районах города. На это время известно о пяти домов, подвергшихся повреждениям, и о двух пострадавших, которые получили травмы осколками стекла", - написал он. Відео дня:

По его словам, дополнительная информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 августа в Харькове и Запорожье прогремели взрывы.

Позже стало известно, что враг нанес удары по инфраструктурным объектам Запорожья и вблизи областного центра.

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