Воздушная тревога прозвучала в Украине в ночь на 27 августа. В Харькове и Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщает "Суспильне".
Отмечается, что воздушная тревога сработала также в Николаеве. Традиционно украинцев попросили оставаться в укрытиях.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале подтвердил взрывы в городе. По его словам, под ударом оказался центр Харькова.
"Ракетный обстрел Харькова. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.
Удар по Чаплино - что известно
24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.
Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле.
25 августа, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы - в результате обстрелов российскими оккупантами жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, срели которых дети.