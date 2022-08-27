Воздушная тревога сработала также в Николаеве.

Воздушная тревога прозвучала в Украине в ночь на 27 августа. В Харькове и Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщает "Суспильне".

Отмечается, что воздушная тревога сработала также в Николаеве. Традиционно украинцев попросили оставаться в укрытиях.

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В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале подтвердил взрывы в городе. По его словам, под ударом оказался центр Харькова.

"Ракетный обстрел Харькова. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

Удар по Чаплино - что известно

24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле.

25 августа, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы - в результате обстрелов российскими оккупантами жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, срели которых дети.

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