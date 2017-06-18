Ситуация в зоне АТО остается напряженной: пятеро украинских военных ранены

За минувшие сутки пророссийские вооруженные бандформирования 66 раз нарушали условия прекращения огня. В результате боевых действий пятеро бойцов сил АТО получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Отмечается, что почти треть обстрелов велась из артиллерийского вооружения.

На Приморском направлении 28 раз в течение вчерашнего дня незаконные формирования открывали огонь по опорным пунктам сил АТО. Под огонь из 120-мм минометов вчера попали позиции в районе Гранитного, Чермалыка и Широкино. По Широкино оккупанты били из танка. Кроме того, по украинским военным, которые держат оборону возле Новоселовки Второй, ориентировочно с временно оккупированной Григоровки захватчики выпустили почти полтора десятка артиллерийских снарядов из 122-мм гаубиц. Из менее мощных огневых средств, гранатометов и стрелкового оружия, боевики неоднократно открывали огонь по укреплениям сил АТО вблизи Павлополя, Славного, Гнутового, Тарамчука, Талаковки, Водяного, Марьинки, Красногоровки и др.

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На Донецком направлении, обстреляв еще в начале прошлых суток со 152-мм артиллерийских систем район Авдеевки и участок территории неподалеку н.п. Калиново, боевики обстрелов не прекратили. В течение дня и вечером противник неоднократно вел огонь по позициям сил АТО возле Авдеевки из танка, минометов различных калибров и пехотного вооружения. Также под довольно плотным минометным огнем вчера оказались украинские укрепления возле Новгородского. Кроме того, нарушения бандформированиями условий прекращения огня были зафиксированы в районе Верхнеторецкого, Зайцево, Каменки, Новоселовки, Новолуганского. Там оккупанты применяли весь спектр имеющегося у них неартиллерийского вооружения - противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и БТР, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего на этом направлении зафиксировано 17 вражеских вооруженных провокаций.

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На Луганском направлении зафиксирован 21 факт использования противником оружия против украинских военных. Ситуация осложнилась уже во второй половине дня и вечером, когда позиции в районе Крымского и Катериновки неоднократно были обстреляны противником из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также под вражеский минометный огонь вчера попали укрепления вблизи Троицкого, Трехизбенки и Старого Айдара. С менее мощного пехотного оружия и вооружения БМП, пророссийские бандформирования вчера несколько раз били по украинских бойцах, которые держат оборону неподалеку Станицы Луганской, Новоалександровки и Донца.

Напомним, вчера вечером боевики из минометов в очередной раз обстреляли жилые дома мирных жителей населенного пункта Бердянское неподалеку от Мариуполя. Разружен дом.