Военное положение и освобождение территорий: нардеп озвучил детали законопроекта о переформатировании АТО

Депутат от БПП, член парламентского комитета по обороне Иван Винник рассказал, что законопроект о переформатировании АТО предусматривает введение военного положения на отдельных территориях и их освобождение от оккупантов. Соответствующее заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Остров".

Он напомнил, что в 2014 году западные партнеры Украины говорили, что ни в коем случае не идите ни на какую эскалацию против Российской Федерации.

"И потом было принято решение не объявлять военное положение, провести выборы, создать нормативно-правовую базу для задействования украинской армии, которая в то время создавалась (через добровольческие объединения в том числе). И была найдена такая конструкция, как проведение Антитеррористической операции…", - объяснил нардеп.

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Винник отметил, что эта конструкция фактически руководила военными действиями в ручном режиме. Де-юре, военными действиями руководил Антитеррористический центр СБУ, де-факто, руководил Верховный главнокомандующий, через руководителя Генерального штаба.

"Но фактически, любой выстрел из тяжелого орудия должен был получить разрешение от 4 человек. В условиях активных боевых действия такая конструкция небоеспособна… Сейчас статус-кво изменился: выборы мы провели; западные партнеры нас поддержали - санкции применены, все, что нужно в контексте международной поддержки, включая безвиз, Украина получила; мы сформировали украинскую армию, которая сегодня способна оппонировать, по крайней мере сухопутной составляющей российской армии. Мы способны сегодня идти в наступление и мы это сейчас демонстрируем, пусть не публично…", - подчеркнул член парламентского комитета по обороне.

Он заявил, что Украине нужно на уровне закона, на уровне юридически-правовых основ установить, что против нас совершена военная агрессия, и наша страна применяет армию на собственной территории, не нарушая Конституцию, поскольку мы объявляем соответствующее военное положение на отдельной территории, которая сейчас оккупирована регулярной российской армией.

"Для того, чтоб наконец наблюдательные структуры, совместно с ОБСЕ, зафиксировала наличие российской армии де-юре, чтоб российская дипломатия не паразитировала на том, что будет привлекать украинскую армию в Гаагу за преступления против человечности, потому что они читают нашу нынешнюю Конституцию: Вооруженные силы Украины не могут быть применены на территории Украины против украинского народа, если только не объявлено военное положение", – сказал депутат.

Также Винник уточнил, что в законе будет четко написано, что территории нужно сначала освобождать, не реинтегрировать, не деоккупировать: "Мы освобождаем территории от российского оккупанта и потом выполняем необходимые действия для восстановления инфраструктуры, для реинтеграции, и восстанавливаем границу на той административной линии, где они установлены международными договорами".

Винник также заявил, что активных действий по Крыму в ближайшее время предприниматься не будет, а вот перспектива освобождения Донбасса, при условии неприменения РФ авиации, становится, по его мнению, реальной.

"Мы можем пока что говорить, если Россия не применит авиацию, об освобождении Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

В то же время, депутат отметил, что у него нет уверенности, что этот закон будет принят Радой.

"Безусловно, тут проблема в том, что я вообще думаю, что Верховная Рада его не примет. Я сейчас смотрел как мы голосовали за санкции Януковичу, я смотрел на активное обсуждение вопроса введения визового режима с РФ – я не вижу голосов на такие проактивные действия в пользу национальных интересов", - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, 14 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать. «Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной», - подчеркнул Порошенко.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. «Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины», - сказал Турчинов. «В то же время, пора перейти к новому формату защиты страны», - заявил он.