Порошенко "в ближайшее время" внесет на рассмотрение ВР законопроект о реинтеграции Донбасса - Геращенко

В ближайшее время президент Украины Петр Порошенко внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко на VII Национальном экспертном форуме «Точки роста» в Киеве, организованном Институтом Горшенина.

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Она отметила, что в повестку дня парламента необходимо ставить не законы об оккупированных территориях, а законопроект о реинтеграции Донбасса, «который уже наработан и в ближайшее время президент Украины внесет на рассмотрение парламента».

«И это будет очень правильно. И здесь уже голосование покажет на самом деле настоящую позицию очень многих людей», - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос о возможности отмены АТО и введения военного положения, заявил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

«Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной», - подчеркнул Порошенко.

«По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса Украины». Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что ключевой позицией является реинтеграция этих территорий. По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.

Как сказал Порошенко, вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия, которые уже дали результат. Для украинцев открыты двери Евросоюза как признание эффективности проведения украинских реформ по всем направлениям, добавил он.

Президент также подчеркнул необходимость продолжения политики санкций в отношении страны-агрессора.

Как известно, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

"Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины", - сказал Турчинов. "В то же время, пора перейти к новому формату защиты страны", - заявил он.