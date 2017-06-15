Полиция квалифицировала обстрел боевиками Сухой Балки как теракт

Ночной обстрел боевиками Сухой Балки в Донецкой области, во время которого погиб мирный житель, квалифицирован как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"14 июня около 23:00 пригород Торецка, который находится на подконтрольной украинской власти территории, подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР". В частности, значительные удары из мощных орудий пришлись на пгт. Новгородское, с. Сухая Балка", - сказано в сообщении.

Вследствие прямого попадания снарядов повреждены три жилых дома на ул. Молодежной. В одном из дворов от осколочных ранений в голову и живот погиб 52-летний мужчина. В окнах остальных домов были выбиты стекла.

Также подверглись разрушениям водонапорная башня и линии электропередач.

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В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"По предварительным данным, обстрел осуществлялся боевиками со стороны г. Горловки из тяжелого артиллерийского вооружения. Обстрел квалифицирован по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - отмечается в сообщении.