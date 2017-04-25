Сутки в АТО: боевики обстреливают военных из БМП и зенитных установок

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Центром огневого противостояния стало приморское направление. "Так, огнем 122-мм легкой переносной реактивной системы "Паризан" и вооружения БМП враг накрывал опорные пункты около Широкиного. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали защитников Марьинки. По защитникам Красногоровки противник бил из противотанковых гранатометов, а Водяного – из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев рядом с Гнутовым обстреливали из стрелкового оружия. В Марьинке действовали снайперы врага", - сказано в сообщении.

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На донецком направлении из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого. Опорные пункты наших войск вблизи Троицкого и Песок накрывали огнем противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"На луганском направлении, огнем из стрелкового оружия провоцировал защитников Новоалександровки. Военнослужащие сил АТО строго придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, вчера боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, есть разрушения домов.