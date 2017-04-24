Боевики обстреливают жилые кварталы Марьинки: есть разрушения домов

Сегодня вечером, 24 апреля, во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка под огонь противника попали жилые кварталы города.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«В настоящее время оперативными дежурными службами выясняется вид оружия, которое применяет противник, и по неподтвержденной информации, речь идет о минометах калибра 82 мм, вооружении БМП и гранатометах. Известно, что есть разрушения домов, о пострадавших жителях или военнослужащих в настоящий момент информация отсутствует», - сообщили в штабе.

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Кроме того, в штабе сообщили, что российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пост «Марьинка» Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня, 24 апреля, подразделения российско-оккупационных войск из автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстреляли контрольный пост «Марьинка» Государственной пограничной службы Украины. Противник вел огонь со стороны населенного пункта Александровка, что находится на временно неподконтрольной Украине территории», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.