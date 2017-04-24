Сутки в зоне АТО: 34 вражеских обстрела, один военный погиб, еще двое ранены

За минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

На донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал позиции войск в районе Троицкого. По защитникам Авдеевки враг стрелял из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров.

"По защитникам Песок, Луганского и Новоселовки Второй, вел огонь из минометов калибра 82-мм и гранатометов. Опорные пункты наших подразделений под шахтой «Бутовка» и Невельським обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а Зайцево – из стрелкового оружия. Кроме того, по защитникам Луганского били из вооружения БМП, а в районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы", - сказано в сообщении.

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На приморском направлении, огнем минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов противник накрывал наши позиции вблизи Тарамчука и Марьинки. Вооружение БТР, автоматические гранатометы и пулеметы крупных калибров враг применил вблизи Гнутово, а стрелковое оружие вблизи Широкино. Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям в районе Новозвановки.

"Опорные пункты вблизи Станицы Луганской накрывал огнем БМП и гранатометов, а вооружение БТР и автоматические гранатометы применил рядом с Новоалександровкой. Из гранатометов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Валуйского. За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще двое получили ранения", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения.