Появились фото автомобиля ОБСЕ, который подорвался на Донбассе
01:23, 24 апреля 2017Война
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Искореженный от взрыва автомобиль стоит на эвакуаторе.
REUTERS
Reuters опубликовал фото автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который подорвался на мине на подконтрольной пророссийским террористам территории Луганской области.
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На фото видно искореженный от взрыва и сгоревший автомобиль, который стоит на эвакуаторе.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.
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