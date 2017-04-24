Появились фото автомобиля ОБСЕ, который подорвался на Донбассе

Reuters опубликовал фото автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который подорвался на мине на подконтрольной пророссийским террористам территории Луганской области.

Читайте такжеЕС требует привлечь к ответственности виновных в подрыве патруля ОБСЕ - Могерини

На фото видно искореженный от взрыва и сгоревший автомобиль, который стоит на эвакуаторе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.