Жебривский: Боевики не прекращают обстрел Авдеевки, бригады не могут начать ремонтные работы

16:25, 31 января 2017
Война
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В город прибыли 4 кареты скорой помощи из Константиновки.

УНИАН

Об этом сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский в Facebook. 

"Письменного подтверждения прекращения огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила. Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения", - сообщил он. 

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По его словам, сейчас ситуцию спасает то, что Авдеевский коксохим сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до +44.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.

Сегодня с участием руководства государства состоится заседание Военного кабинета при Совете национальной безопасности и обороны Украины из-за ситуации в Авдеевке.

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Теги: #АТО#Авдеевка#Жебривский