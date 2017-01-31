Жебривский: Боевики не прекращают обстрел Авдеевки, бригады не могут начать ремонтные работы
В город прибыли 4 кареты скорой помощи из Константиновки.
Об этом сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский в Facebook.
"Письменного подтверждения прекращения огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила. Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения", - сообщил он.
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По его словам, сейчас ситуцию спасает то, что Авдеевский коксохим сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до +44.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.
Сегодня с участием руководства государства состоится заседание Военного кабинета при Совете национальной безопасности и обороны Украины из-за ситуации в Авдеевке.