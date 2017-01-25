Блокада "Л/ДНР": ветераны АТО перекрыли железную дорогу Луганск - Попасная (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Рады, бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

Он рассказал, что заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная возле Горного-Золотого.

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"12 грузовых поездов и более чем 700 вагонов на этом участке сегодня исключены из процесса финансирования терроризма. Рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов", - заверил Семенченко.

По его словам, уже установлен первый блокпост блокады, он получил название "Редут Богдана". Продолжается инженерное оборудование местности и обеспечения безопасности участников блокады.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что никаких импровизированных блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции с целью экономической блокады Донбасса без решения государства не будет.