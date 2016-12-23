На Светлодарской дуге взяли в плен троих украинских солдат, их зверски пытали и убили - волонтер

Об этом сообщил волонтер и координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев в Facebook.

Продолжение темы: Боевики вернули ВСУ тела трех военных - волонтер

"Трагическая ситуация на Светлодарской дуге. Троих наших ребят нет в живых. Двое были на поле, забрали их то ли местные боевики, то ли наемники из РФ, пока неизвестно. Бойцы были ранены, их сняли на видео и передали нашим, как подтверждение того, что они у противника, только внесу поправку, противник-достоин уважения, а эти нет. Провести обмен не удалось, враг не захотел и наши не нашли с кем говорить, там каждый командир и найти ответственного за остановку огня, было нереально. Потом их перевезли в Дебальцево, издевались и мучили, в итоге убили. Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам, как подтверждение того, что они "200-е", – написал Кабакаев.

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Он отметил, что еще один украинский военный считался пропавшим без вести.

" Третий якобы пропал без вести. Мы подали запрос и оказалось, что по их данным он в плену, но подтверждения мы не нашли. Несколько часов назад третий оказался у нас, несколько выстрелов в голову. Сейчас на ресурсах противника ОРДЛО и РФ распространяются эти фотографии и видео", – заявил Кабакаев.

Ранее сообщалось, что боевики дважды пытались атаковать позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги.